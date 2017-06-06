Накатить Django сайт на хост

Есть VPS-сервер в Беларуси, на нем много зарубежного трафика, а он тарифицируется здесь и стоит очень дорого. Посетители из других стран не интересуют, поэтому есть задача убрать вообще зарубежных посетителей, оставить только белорусский трафик. При ...