Накатить Django сайт на хост

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок158 просмотров
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Старый проект с github. Нужно накатить на хост

Есть хостинг timeweb, есть такой сайт https://news.ycombinator.com/news

Хотел бы аналог такого сайта.

Если разработкой с нуля не занимаетесь, тогда есть на github вот такой проект (старый)

можно его накатить https://github.com/mdamien/djangonews

Заранее спасибо!

Django
7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва