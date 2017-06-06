Настроить ОС Линукс и веб-сервер недорого

Старый проект с github. Нужно накатить на хост Есть хостинг timeweb, есть такой сайт https://news.ycombinator.com/news Хотел бы аналог такого сайта. Если разработкой с нуля не занимаетесь, тогда есть на github вот такой проект (старый) можно его накатить https://github.com/mdamien/djangonews Заранее спасибо!
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только для Москвичей
нужно для челвоека
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