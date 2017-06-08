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Изменить расширение браузера Mozilla Firefox
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Здравствуйте. Нужно изменить расширение браузера Mozilla Firefox.
Браузер Mozilla Portable:
https://www.sendspace.com/file/jjboyu
Там есть расширение HTTPUserAgentcleaner. Оно меняет useragent браузера
Расширение у него xpi, переименуйте его в zip и распакуйте.Найдите в папке файл:
[email protected]\data\utils\browsers.js
Этот файл нужно изменить так, чтобы при 10 запусках браузера(возьмём это за 100%) user agent показывались в процентом соотношении в
пропорции:
chrome 30%
яндекс браузер 20%
firefox 10%
opera 10%
explorer 10%
остальные 20%
Список с остальными user agent должен лежать в отдельном текстовом файле
User Agent можно посмотреть здесь:
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