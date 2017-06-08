Здравствуйте. Нужно изменить расширение браузера Mozilla Firefox.

Браузер Mozilla Portable:

https://www.sendspace.com/file/jjboyu

Там есть расширение HTTPUserAgentcleaner. Оно меняет useragent браузера

Расширение у него xpi, переименуйте его в zip и распакуйте.Найдите в папке файл:

[email protected]\data\utils\browsers.js

Этот файл нужно изменить так, чтобы при 10 запусках браузера(возьмём это за 100%) user agent показывались в процентом соотношении в

пропорции:

chrome 30%

яндекс браузер 20%

firefox 10%

opera 10%

explorer 10%

остальные 20%

Список с остальными user agent должен лежать в отдельном текстовом файле

User Agent можно посмотреть здесь:

http://www.whoishostingthis.com/tools/user-agent/