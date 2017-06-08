Настроить freePbx distro

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

настроить asterisk с web интерфейсом freepbx distro 

1. Входящую маршрутизацию 

2. Внутренние номера 

3. Голосовое приветствие 

4. Запись разговоров 

5. Настроить файрвол 

Сервер Freepbx установлен, предоставлю удаленный доступ

7 лет назад
negl
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад