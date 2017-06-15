Ssl nginx для node.js (socket.io)

$10
Системное администрированиеЗавершен3 заявки188 просмотров
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Добрый день!  

Есть сайт с подключенным сертификатом SSL CA.  

Собственно задача: поднять сервер node.js (код сервера есть) с SSL для принятия запросов через socket.io.  

Ранее уже эту работу делали для другого сервера, настраивали с nginx с установкой SSL сертификата (сертификат своего нет)

Nginx
7 лет назад
Divemby
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Рекомендую Семёна!
Приятный адекватный заказчик