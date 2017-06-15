Ssl nginx для node.js (socket.io)

только для Москвичей нужно для челвоека
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть сайт с подключенным сертификатом SSL CA.
Собственно задача: поднять сервер node.js (код сервера есть) с SSL для принятия запросов через socket.io.
Ранее уже эту работу делали для другого сервера, настраивали с nginx с установкой SSL сертификата (сертификат своего нет)
- Похожие заказы
- Системное администрирование19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $12
Здравствуйте. Нужно изменить расширение браузера Mozilla Firefox. Браузер Mozilla Portable: [url=https://www.sendspace.com/file/jjboyu]https://www.sendspace.com/file/jjboyu[/url] Там есть расширение HTTPUserAgentcleaner. Оно меняет useragent браузера Расширение у него xpi, переименуйте его в zip и распакуйте.Найдите в папке файл: [email protected]\data\utils\browsers.js Этот файл нужно изменить так, чтобы при 10 запусках ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $150
В Москве, требуется программист, не на удаленке. В течении дня в нашем офисе произвести отключение доступов к двум нашим серверам: Удалить лишние доступы ftp, ssh и тд Убрать лишних пользователей с определенными правами с базы данных. Настроить ...Закрыт6 лет назад
Возникла проблема с MySQL. Изменил пароль, пытаюсь войти но PHPmyadmin пишет, что пароль или логин не корректный. Сайт располагается на выделенном сервере под управлением Virtualmin/Webmin. Необходимо: 1) Восстановить пароль к PHPmyadmin 2) Сделать восстановление сайта wordpress Требуется специалист, который хорошо ...Закрыт7 лет назад
настроить asterisk с web интерфейсом freepbx distro 1. Входящую маршрутизацию 2. Внутренние номера 3. Голосовое приветствие 4. Запись разговоров 5. Настроить файрвол Сервер Freepbx установлен, предоставлю удаленный доступСистемное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
1. На amazon, aws есть три сервера Windows (виртуальные машины). Я хочу перенести их, как VM на Windows Dedicated Server под управлением Hyper-V. 2. Следующий шаг - надо обеспечить backup этих трёх серверов. Надо решить куда. ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Старый проект с github. Нужно накатить на хост Есть хостинг timeweb, есть такой сайт https://news.ycombinator.com/news Хотел бы аналог такого сайта. Если разработкой с нуля не занимаетесь, тогда есть на github вот такой проект (старый) можно его накатить https://github.com/mdamien/djangonews Заранее спасибо!Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Переезжаем на новый сайт (был на worpress стал на opencart), нужно настроить 301 редирект, чтобы не потерять ссылочную массу и позиции в поисковиках. Срок 3 дня. Оплата после выполнения работы.Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $75
Нужна консультативная помощь по экспорту 6 сайтов на хостинг Amazon. Желательно от человека знакомым с AWS. Нужно сделать до 12.06.17. Что нужно: - рекомендации по тарифному плану (6 сайтов с отдельным сервером для каждого, мин. цена, хорошая ...Закрыт6 лет назад
Есть VPS-сервер в Беларуси, на нем много зарубежного трафика, а он тарифицируется здесь и стоит очень дорого. Посетители из других стран не интересуют, поэтому есть задача убрать вообще зарубежных посетителей, оставить только белорусский трафик. При ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад