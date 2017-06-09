Программист на 1 день

$150
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки196 просмотров
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В Москве, требуется программист, не на удаленке. В течении дня в нашем офисе произвести отключение доступов к двум нашим серверам:

Удалить лишние доступы ftp, ssh и тд

Убрать лишних пользователей с определенными правами с базы данных.

Настроить DNS на сервере (старые яндекса), новые (nic.ru)

Настроить почту (старая яндекса доменная почта), новая доменная в nic.ru

Установить и настроить php storm

Панели доступа у сервера нет

Есть рут пароль

Серверы выделенные, физические, Ubuntu 16.04, Laravel

7 лет назад
brc-info
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад