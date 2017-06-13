Прописать alt к изображениям Joomla

Здравствуйте. Нужно изменить расширение браузера Mozilla Firefox. Браузер Mozilla Portable: [url=https://www.sendspace.com/file/jjboyu]https://www.sendspace.com/file/jjboyu[/url] Там есть расширение HTTPUserAgentcleaner. Оно меняет useragent браузера Расширение у него xpi, переименуйте его в zip и распакуйте.Найдите в папке файл: [email protected]\data\utils\browsers.js Этот файл нужно изменить так, чтобы при 10 запусках ...