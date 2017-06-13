Прописать alt к изображениям Joomla

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок174 просмотра
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Есть: Сайт на Joomla. Нужно: Необходимо прописать к изображениям альты которые будут браться из заголовка страницы, прописать во всех шаблонах. 

Joomla
7 лет назад
lock3t
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад