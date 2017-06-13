Настройка nginx на выделенном сервере

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок180 просмотров
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На выделенном сервере (Ubuntu 16.04) необходимо настроить nginx.

На сервере работают 3 виртуальных сервера: 2 DLE и Xenforo

Необходимо:

1. Перенастроить nginx. Сейчас ngnix работает как реверс прокси apache. Нужно перенастроить nginx на использование php7.0-fpm и отказаться от Apache.

2. добавить SSL сертификаты от Letsencrypt c автопродлением

3. Настроить memcached

4.  Настроить waf (web application firewall) на nginx 

Готов обсудить сроки и стоимость.

Nginx
7 лет назад
opkky
Финляндия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад