Настройка nginx на выделенном сервере

Старый проект с github. Нужно накатить на хост Есть хостинг timeweb, есть такой сайт https://news.ycombinator.com/news Хотел бы аналог такого сайта. Если разработкой с нуля не занимаетесь, тогда есть на github вот такой проект (старый) можно его накатить https://github.com/mdamien/djangonews Заранее спасибо!