Здравствуйте. Нужно изменить расширение браузера Mozilla Firefox. Браузер Mozilla Portable: [url=https://www.sendspace.com/file/jjboyu]https://www.sendspace.com/file/jjboyu[/url] Там есть расширение HTTPUserAgentcleaner. Оно меняет useragent браузера Расширение у него xpi, переименуйте его в zip и распакуйте.Найдите в папке файл: [email protected]\data\utils\browsers.js Этот файл нужно изменить так, чтобы при 10 запусках ...
Перенос сайта (почты, базы данных) с одного хостинга на другой
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