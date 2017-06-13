Перенос сайта (почты, базы данных) с одного хостинга на другой

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок130 просмотров
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Сайт zipteh.ru вместе с почтой и базой данных перенести с хостинга 1Gb.ru на хостинг nic.ru

Пишите Ваши вопросы, цену и сроки. 

Заранее спасибо!

7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва