Поправить лог для входа в админ панель ЦМС

Доброго дня! На сервере centos 7 необходимо: 1. Усилить безопасность сервера (выслушаю ваши рекомендации). 2. Добавить два поддомена 3. Изменить адрес phpmyadmin и защитить вход htapasswd. 3.1. Закрыть вход в phpmyadmin по ссылке - http://l3a3adf6.justinstalledpanel.com/phpmyadmin/ 4. Ограничить доступ к phpmyadmin по ip 5. Настроить ...
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В данный момент слетел лог для входа в администрирование сайта на cms net-cat, возможен только гостевой вход.
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