Поправить лог для входа в админ панель ЦМС

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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В данный момент  слетел лог для входа в администрирование сайта на cms net-cat, возможен только гостевой вход.

7 лет назад
happykid
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад