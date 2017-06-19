Поднять вебсервер

Системное администрированиеЗавершен8 заявок187 просмотров
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Установить: - LAMP + nginx; - Proftpd; - Phpmyadmin;

Укажите точную стоимость за работу, пожалуйста.

7 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$40
1 день
Сергей, в очередной раз, граммотно настроил сервер и помог при возникновении сторонних проблем.
Все как всегда отлично! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!