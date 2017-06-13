Сервер настройки (Нужен админ)

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Добрый день. Помогите с сервером. Крон не хочет отрабатывать не знаем в чем проблема.

7 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад