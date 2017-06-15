Состояние: Есть почтовый домен и почтовые ящики пользователей ~ 20 шт. Почтовые ящики располагаются у хостера + 3 ящика на бесплатных серверах (яндекс, gmail). Письма хранятся локально в TheBat в организации. Необходимо: • на виртуальной машине под Hyper-V ...
Перенести с одного сервера на другой сервер сайт
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется перенести с одного сервера на другой сайт.
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