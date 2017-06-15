Установить, настроить Windows Server 2012 R2, Exchange 2013

Состояние: Есть почтовый домен и почтовые ящики пользователей ~ 20 шт. Почтовые ящики располагаются у хостера + 3 ящика на бесплатных серверах (яндекс, gmail). Письма хранятся локально в TheBat в организации. Необходимо: • на виртуальной машине под Hyper-V установить Windows Server 2012 R2 с различными уровнями доступа (если не ваш профиль так и пишите, это не критично), • на виртуальной машине под Hyper-V установить установить Exchange 2013, настроить, чтобы почтовый сервер подключался на сервер хостера с помощью реквизитов почтовых ящиков и забирал почту по pop/imap протоколу и отправлял её по smtp, т.е. что бы прием почты и отправка шла через хостера. Клиенты Майкрософт Оутлук 2010-2016. • настроить бэкап. • перенести базу e-mail из The Bat! в Microsoft Exchange (+Microsoft Outlook) Доступ к машинам предоставлю через тимвьювер. Прошу в отклике описать ваши компетенции и опыт реализации подобных проектов и сроки. Прошу стоимость работ разбить по этапам, поскольку оплата будет поэтапная