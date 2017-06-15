Cloudflare+1C

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки349 просмотров
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При поднятом Cloudflare перестает работать выгрузка остатков и загрузка заказов с сайта    (прямая выгрузка из 1С в SQL)

Нужно настроить 

7 лет назад
hozikov
Руслан 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад