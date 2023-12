Настройка kannel

В кратце, нажно настроить kannel+opensmpp+sqlbox таким образом:

Чтобы полученные смс от клиентов по smpp просто сохранялись в базу

Затем, при выполнении инжект запроса (/sms?dlr_mask=статус&to=номер&dlr_mid=ид) клиентам отправлялся отчет о доставке

Мы своими силами настроили это все по манам, но при инжект запросе в логах пишет такое

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: DLR[mysql]: Looking for DLR smsc=http, ts=56bc1d39-70f0-43bd-bac2-260fd5a47eac, dst=+79684043065, type=3

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: sql: SELECT `mask`, `service`, `url`, `source`, `destination`, `boxc` FROM `dlr1` WHERE `smsc`=? AND `ts`=? LIMIT 1

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: column=mask buffer_type=253 max_length=0 length=4

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: column=service buffer_type=253 max_length=0 length=16

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: column=url buffer_type=253 max_length=0 length=2048

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: column=source buffer_type=253 max_length=0 length=32

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: column=destination buffer_type=253 max_length=0 length=32

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] DEBUG: column=boxc buffer_type=253 max_length=0 length=16

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] WARNING: DLR[mysql]: DLR from SMSC for DST

2017-06-20 18:57:05 [9853] [3] WARNING: msg_to_pdu failed, sending negative ack

и после этих варнингов отчет естесственно не приходит

Прошу отзываться только тех, кто реально с этим работал, иначе вы все равно просто потеряем время