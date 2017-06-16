Консультация по построению микросервисной инфраструктуры на unix

Необходима консультация по unix серверам по построению микросервисной архитектуры на docker контейнерах с консулом в качестве discovery service.

В частности, нам необходимо развернуть mongodb в контейнерах с репликой и шардингом и подружить это хозяйство с consul.

Если Вы прекрасно ориентируетесь в этих технологиях - пишите, договоримся об условиях сотрудничества.