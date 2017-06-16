Консультация по построению микросервисной инфраструктуры на unix

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки182 просмотра
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Необходима консультация по unix серверам по построению микросервисной архитектуры на docker контейнерах  с консулом в качестве discovery service.

В частности, нам необходимо развернуть mongodb в контейнерах с репликой и шардингом и подружить это хозяйство с consul.

Если Вы прекрасно ориентируетесь в этих технологиях - пишите, договоримся об условиях сотрудничества.

7 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад