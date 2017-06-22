Помочь получить доверительный ssl-сертификат для домена, но бесплатный

как показано в статье https://habrahabr.ru/post/127643/

только если он не принимаетсся как доверенный - лучше взять какой-то аналогичный.

интегрировать его НЕ НУЖНО - сделают

есть ЯД/Киви для оплаты

есть 150р, оплата без проволочек.