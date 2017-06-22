Собственно проблема в том, что он не встает ни на один из дисков. Пишите цену. не заоблачную. Желательно переустановить ось - сохранив все ранее установленные программы. Удаленно по тимвивер.
Помочь получить доверительный ssl-сертификат для домена, но бесплатный
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как показано в статье https://habrahabr.ru/post/127643/
только если он не принимаетсся как доверенный - лучше взять какой-то аналогичный.
интегрировать его НЕ НУЖНО - сделают
есть ЯД/Киви для оплаты
есть 150р, оплата без проволочек.
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