Помочь получить доверительный ssl-сертификат для домена, но бесплатный

$2
Системное администрированиеЗавершен7 заявок180 просмотров
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как показано в статье https://habrahabr.ru/post/127643/

только если он не принимаетсся как доверенный - лучше взять какой-то аналогичный.

интегрировать его НЕ НУЖНО - сделают

есть ЯД/Киви для оплаты

есть 150р, оплата без проволочек.

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$3
1 день
Человек большой МОЛОДЕЦ! Красавец! все следано, но пока я на рассчитался (несовпадение имеемых плат.систем, меж которыми большая комиссия)
Приятно было работать. За лишнюю не большую работу доплатили без всякой просьбы. Был приятно удивлён. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.