Установить на мак фотошоп

На сайте не работают две формы заказа. Пишет ошибка сервера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно проблема в том, что он не встает ни на один из дисков. Пишите цену. не заоблачную.
Желательно переустановить ось - сохранив все ранее установленные программы.
Удаленно по тимвивер.
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