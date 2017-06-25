Донастройка системы Asterisk

Системное администрированиеЗавершен2 заявки158 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 2 входящих номера (RUR USA) оба через zadarma.ru нужно донастроить существующую систему:

1) проиграть вступительное сообщение

2) сделать возможным тоновый набор сотрудника

3) проиграть сообщение если нет операторов

Соответственно если звонок пришёл с RUS на русском языке, если с USA - на английском языке

Более детальная информация выбранному исполнителю.

Пишите сроки выполнения задания и стоимость. 

7 лет назад
ganosv
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zmc
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Заказ выполнен быстро и качественно. Будем продолжать сотрудничество.
Рекомендую. Более чем адекватный заказчик, что редкость в последнее время.