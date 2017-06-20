Настройка SMTP + MailWizz+PowerMTA+IPротатор на 10 smtp.

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки468 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется установка  MailWizz, установка PowerMTA +IP ротатор, установка 10 smtp серверов: DKIM, SPF, DMARC, A-записи. Сервер, домены, IP мои – скрипты ваши. 

Максимальный Инбокс. 

Проверка по mail-tester.com ну и на доставку, само собой. 

Оплата по выполнению работы.

6 лет назад
iskrakovrov
Виктор 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад