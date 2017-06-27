Настроить голый сервак

Собственно проблема в том, что он не встает ни на один из дисков. Пишите цену. не заоблачную. Желательно переустановить ось - сохранив все ранее установленные программы. Удаленно по тимвивер.
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