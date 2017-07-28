Удалить вирус на сайте вордпресс

$20
Системное администрированиеЗавершен8 заявок328 просмотров
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Вирус рассылает спам. Пришлось временно отключить функцию sendmail.

От хостера есть список измененных файлов в ночь перед спамом. 

/sata2/home/users/tennisok/www/www.luxeo.com.ua/wp-includes/ID3/engine_functions.php

/sata2/home/users/tennisok/www/www.luxeo.com.ua/wp-includes/ID3/system_m.php

/sata2/home/users/tennisok/www/www.luxeo.com.ua/wp-admin/css/colors/blue/system_m.php

/sata2/home/users/tennisok/www/www.luxeo.com.ua/wp-admin/css/colors/blue/engine_functions.php

/sata2/home/users/tennisok/www/www.luxeo.com.ua/wp-content/languages/plugins/engine_functions.php

/sata2/home/users/tennisok/www/www.luxeo.com.ua/wp-content/languages/plugins/system_m.php

/sata2/home/users/tennisok/www/www.marbag.ru/system_m.php

От исполнителя. Почистить от вируса и закрыть уязвимость.  Оплата по факту или БС

6 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
$20
1 день
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