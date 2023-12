Переразбить дисковые разделы на сервере Debian

Нужно разделы "/" и "/home" объединить.

/home не содержит никаких данных и может быть отформатированно.

Сервер в hetzner, можно без проблем загрузиться из rescue-образа для выполнения работ.

Оплата по webmoney.

На сервере 2 диска по 3Тб в рейде.

Нужно /dev/md2 и /dev/md3 объеднить.

[code]lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda 8:0 0 2.7T 0 disk

├─sda1 8:1 0 32G 0 part

│ └─md0 9:0 0 32G 0 raid1 [SWAP]

├─sda2 8:2 0 512M 0 part

│ └─md1 9:1 0 511.4M 0 raid1 /boot

├─sda3 8:3 0 1T 0 part

│ └─md2 9:2 0 1023.9G 0 raid1 /

├─sda4 8:4 0 1.7T 0 part

│ └─md3 9:3 0 1.7T 0 raid1 /home

└─sda5 8:5 0 1M 0 part

sdb 8:16 0 2.7T 0 disk

├─sdb1 8:17 0 32G 0 part

│ └─md0 9:0 0 32G 0 raid1 [SWAP]

├─sdb2 8:18 0 512M 0 part

│ └─md1 9:1 0 511.4M 0 raid1 /boot

├─sdb3 8:19 0 1T 0 part

│ └─md2 9:2 0 1023.9G 0 raid1 /

├─sdb4 8:20 0 1.7T 0 part

│ └─md3 9:3 0 1.7T 0 raid1 /home

└─sdb5 8:21 0 1M 0 part

cat /etc/fstab

proc /proc proc defaults 0 0

/dev/md/0 none swap sw 0 0

/dev/md/1 /boot ext3 defaults 0 0

/dev/md/2 / ext4 defaults 0 0

/dev/md/3 /home ext4 defaults 0 0

df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/md2 1008G 627G 330G 66% /

udev 10M 0 10M 0% /dev

tmpfs 13G 8.9M 13G 1% /run

tmpfs 32G 4.0K 32G 1% /dev/shm

tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock

tmpfs 32G 0 32G 0% /sys/fs/cgroup

/dev/md1 488M 36M 427M 8% /boot

/dev/md3 1.7T 68M 1.6T 1% /home

tmpfs 6.3G 0 6.3G 0% /run/user/0

[/code]