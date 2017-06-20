Вирус рассылает спам. Пришлось временно отключить функцию sendmail. От хостера есть список измененных файлов в ночь перед спамом. /sata2/home/users/tennisok/www/[url=http://www.luxeo.com.ua/wp-includes/ID3/engine_functions.php]www.luxeo.com.ua/wp-includes/ID3/engine_functions.php[/url] /sata2/home/users/tennisok/www/[url=http://www.luxeo.com.ua/wp-includes/ID3/system_m.php]www.luxeo.com.ua/wp-includes/ID3/system_m.php[/url] /sata2/home/users/tennisok/www/[url=http://www.luxeo.com.ua/wp-admin/css/colors/blue/system_m.php]www.luxeo.com.ua/wp-admin/css/colors/blue/system_m.php[/url] /sata2/home/users/tennisok/www/[url=http://www.luxeo.com.ua/wp-admin/css/colors/blue/engine_functions.php]www.luxeo.com.ua/wp-admin/css/colors/blue/engine_functions.php[/url] /sata2/home/users/tennisok/www/[url=http://www.luxeo.com.ua/wp-content/languages/plugins/engine_functions.php]www.luxeo.com.ua/wp-content/languages/plugins/engine_functions.php[/url] /sata2/home/users/tennisok/www/[url=http://www.luxeo.com.ua/wp-content/languages/plugins/system_m.php]www.luxeo.com.ua/wp-content/languages/plugins/system_m.php[/url] /sata2/home/users/tennisok/www/[url=http://www.marbag.ru/system_m.php]www.marbag.ru/system_m.php[/url] От исполнителя. Почистить от вируса и закрыть уязвимость. Оплата по факту или БС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Администратор хостинга, который умеет настраивать mysql, apache, nginx и php под высокую нагрузку.
Требуется настройка работающего сайта.
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