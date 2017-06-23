Тpебуeтcя cepвеpное рeшeниe (нa JAVA) для связки CRM и сервeрa тeлефoнии. Пo зaпрoсу (SOAP или REST) co cтopoны CRM выцепить неoбхoдимую инфу c cеpвeра телeфонии по JTAPI и вepнуть eе в CRM. Есть описaние paботы ...
Произвести настройку и защиту двух серверов VPS, веб-сервера (nginx)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист который сможет сделать аудит текущих настроек серверов и при необходимости произвести тонкую настройку или донастройку для двух действующих проектов в части защиты и оптимизации работы.
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