Произвести настройку и защиту двух серверов VPS, веб-сервера (nginx)

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок161 просмотр
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Нужен специалист который сможет сделать аудит текущих настроек серверов и при необходимости произвести тонкую настройку или донастройку для двух действующих проектов в части защиты и оптимизации работы.

Nginx
6 лет назад
RSergeyRA
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад