Необходима консультация по выбору высоконагруженной СУБД

Необходимо предложить решение по СУБД для хранения исходных данных с репликацией и шардингом из коробки с фильтрацией как минимум по первичному ключу а так же выборку по диапазону значений нескольких полей. Прирост данных в пол года примерно 50-60 гигов или около 100 000 новых записей в день + обновление около 300 000 в день.

Плюс массовое чтение по первичному ключу.

Чтение/запись должны быть неблокирующими.

На данный момент используется банальная mariaDB, что дает массу неудобств, по репликации в том числе.

Пробовали mangoDB, но на больших объемах она не очень хорошо себя ведет.

Необходима консультация, желательно голосом - мы можем более подробно рассказать про нашу специфику, в результате чего хотелось бы выбрать наиболее подходящую СУБД.