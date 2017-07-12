Добрый день! Необходимо перенести сайт на движке wordpress, на локальный сервер open server или denwer? Интересует сроки исполнения, и цена!
Необходима консультация по выбору высоконагруженной СУБД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо предложить решение по СУБД для хранения исходных данных с репликацией и шардингом из коробки с фильтрацией как минимум по первичному ключу а так же выборку по диапазону значений нескольких полей. Прирост данных в пол года примерно 50-60 гигов или около 100 000 новых записей в день + обновление около 300 000 в день.
Плюс массовое чтение по первичному ключу.
Чтение/запись должны быть неблокирующими.
На данный момент используется банальная mariaDB, что дает массу неудобств, по репликации в том числе.
Пробовали mangoDB, но на больших объемах она не очень хорошо себя ведет.
Необходима консультация, желательно голосом - мы можем более подробно рассказать про нашу специфику, в результате чего хотелось бы выбрать наиболее подходящую СУБД.
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