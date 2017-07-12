Необходима консультация по выбору высоконагруженной СУБД

Системное администрированиеЗавершен3 заявки170 просмотров
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Необходимо предложить решение по СУБД для хранения исходных данных с репликацией и шардингом из коробки с фильтрацией как минимум по первичному ключу а так же выборку по диапазону значений нескольких полей. Прирост данных в пол года примерно 50-60 гигов или около 100 000 новых записей в день + обновление около 300 000 в день.

Плюс массовое чтение по первичному ключу.

Чтение/запись должны быть неблокирующими.

На данный момент используется банальная mariaDB, что дает массу неудобств, по репликации в том числе.

Пробовали mangoDB, но на больших объемах она не очень хорошо себя ведет.

Необходима консультация, желательно голосом - мы можем более подробно рассказать про нашу специфику, в результате чего хотелось бы выбрать наиболее подходящую СУБД.

6 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$25
2 дня
Уже не первый раз работаем с Дмитрием. Все отлично, спасибо. Оперативно, оптимально по стоимости, нужный результат в небольшие сроки.
Всем фрилансерам желаю такого работодателя. Спасибо за интересную работу. Оплата как всегда вовремя.