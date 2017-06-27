Зaглушка для доменов

Есть несколько текущих проектов на Linux. [list=1][*]Совместно с нашим PHP разработчиком нужно вынести кэш сайта на отдельный сервер, либо в облако и настроить так чтобы сайт работал быстро и без перебоев. [*]На одном из наших серверов периодически ...