Настройка VPS

Системное администрированиеЗавершен5 заявок207 просмотров
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Интересует стоимость и сроки настройки VPS и Панели управления.

VPS куплен на shneider-host.ru

OS DEBIAN-7.8-X86_64

Панель управление  ISPmanager 4

Требования:

Привязать домен

Версия php - 7

Версия MySQL 5.5

Настройки PHP: 

max_input_time = 600

max_execution_time = 600

Ну и может сами можете посоветовать оптимальные настройки, 

Сайт на системе MODx, большие лимиты нужны для интеграции товаров и клиентов с 1С.

6 лет назад
mrkoste
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
$27
1 день
Все отлично
Очень доволен, буду рад работать дальше