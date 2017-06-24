Системное администрирование на Linux

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Есть несколько текущих проектов на Linux.

  • Совместно с нашим PHP разработчиком нужно вынести кэш сайта на отдельный сервер, либо в облако и настроить так чтобы сайт работал быстро и без перебоев.
  • На одном из наших серверов периодически вешается база данных. Нужно отремонтировать таблицы найти тот процесс, которые её вешает.
Linux
6 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад