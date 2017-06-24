Системное администрирование на Linux

Нужно разделы "/" и "/home" объединить. /home не содержит никаких данных и может быть отформатированно. Сервер в hetzner, можно без проблем загрузиться из rescue-образа для выполнения работ. Оплата по webmoney. На сервере 2 диска по 3Тб в рейде. Нужно /dev/md2 ...