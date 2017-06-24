Системное администрирование на Linux

Необходимо предложить решение по СУБД для хранения исходных данных с репликацией и шардингом из коробки с фильтрацией как минимум по первичному ключу а так же выборку по диапазону значений нескольких полей. Прирост данных в пол ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько текущих проектов на Linux.
- Совместно с нашим PHP разработчиком нужно вынести кэш сайта на отдельный сервер, либо в облако и настроить так чтобы сайт работал быстро и без перебоев.
- На одном из наших серверов периодически вешается база данных. Нужно отремонтировать таблицы найти тот процесс, которые её вешает.
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