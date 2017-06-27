Требуeтcя уcтaнoвить шaблонную (одну и ту жe) oдноcтраничную зaглушку для неcкольких дeсяткoв дoменoв (30шт). Сeрвер VPS без ISP. B заглушкe уникaльным и рeдaктируeмым для кaждoго доменa дoлжны быть: тeкcт, метa-теги, robots.txt Готoвыx cкpиптов зaглушек выбoр ecть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интересует именно бесплатный, чтобы ежегодно не платить, например сертификаты бесплатные Letsencrypt. Интересно знать, возможно ли без потерь перейти и сколько будет стоить. Главный вопрос стоит, ссылочная масса уйдет или нет? Все что наращивали по ссылкам на наш сайт, буду действовать? Ищу дешево
- Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует стоимость и сроки настройки VPS и Панели управления. VPS куплен на shneider-host.ru OS DEBIAN-7.8-X86_64 Панель управление ISPmanager 4 Требования: Привязать домен Версия php - 7 Версия MySQL 5.5 Настройки PHP: max_input_time = 600 max_execution_time = 600 Ну и может сами можете посоветовать оптимальные настройки, Сайт на системе ...Завершен6 лет назад
Есть несколько текущих проектов на Linux. [list=1][*]Совместно с нашим PHP разработчиком нужно вынести кэш сайта на отдельный сервер, либо в облако и настроить так чтобы сайт работал быстро и без перебоев. [*]На одном из наших серверов периодически ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо предложить решение по СУБД для хранения исходных данных с репликацией и шардингом из коробки с фильтрацией как минимум по первичному ключу а так же выборку по диапазону значений нескольких полей. Прирост данных в пол ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо перенести сайт на движке wordpress, на локальный сервер open server или denwer? Интересует сроки исполнения, и цена!Завершен6 лет назад
Пеpенеcти cущeствующий сайт c Wix нa дpугoй xостинг. Вaшa цeнa? Cайт http://www.1plus1.agency/Системное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна рассылка e-mail писем рекламного характера. тематика реклама Есть письмо есть адреса 1000 задача загрузить готовое и разослать - 0,8р письмоСистемное администрирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист который сможет сделать аудит текущих настроек серверов и при необходимости произвести тонкую настройку или донастройку для двух действующих проектов в части защиты и оптимизации работы.Системное администрирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить Google Chrome, Mozilla Firefox и Adobe Flash Player на ОС МСВС 3.0. Подробности в ТТЗ Оплата переводом Сбербанк или Яндекс.ДеньгамиСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Требуется перенос сайта выполненного на Rubi on Rails. В наличии архив с проектом и базой данных. Соответственно надо поднять на VPS среду и залить туда сайт. Оплата по факту - Яндекс деньгами, на мобильник, на ...Завершен6 лет назад