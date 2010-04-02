Решение проблемы низкой скорости аплоада на сервере.

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Операционная система: Debian 8.4

Apache/2.4.10 (Debian)

nginx/1.6.2

Проблема: при аплоаде через вебформу, скорость в пределах 150-200кбит, если заливать через SFTP на тот же сервер то скорость выше 8 мбит, нужно повысить скорость аплоада через вебформу.

6 лет назад
guest_14986515950738
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад