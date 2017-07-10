Необходимо развернуть и настроить docker на двух vps

Необходимо развернуть mongodb в контейнерах с репликой и шардингом и подружить это хозяйство с consul.

У нас задача по построению микросервисной архитектуры на docker контейнерах с консулом в качестве discovery service.

Если Вы прекрасно ориентируетесь в этих технологиях - пишите, договоримся об условиях сотрудничества.