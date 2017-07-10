Необходимо развернуть и настроить docker на двух vps

Системное администрированиеЗавершен1 заявка241 просмотр
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Необходимо развернуть mongodb в контейнерах с репликой и шардингом и подружить это хозяйство с consul.

У нас задача по построению микросервисной архитектуры на docker контейнерах  с консулом в качестве discovery service.

Если Вы прекрасно ориентируетесь в этих технологиях - пишите, договоримся об условиях сотрудничества.

6 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$101
4 дня
Профессионал высокого уровня. Нужный результат за адекватную цену. Все отлично, спасибо! Будем обращаться еще.
Спасибо за работу. Всегда на связи, хорошее общение, хорошая команда. Оплата достойно и во время.