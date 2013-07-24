Нужно в кратчайшие сроки верстать сайт по макету приложенного к этой заявке. Шаблон для Вордпрес. Предлагайте свои цены, победит тот кто предложит самое короткое время выполнения по наименьшей цены.
Верстка макета под Wordpress
Нужно заверстать готовый макет под Wordpress. Ничего сложного, все довольно тривиально.
От Вас - быстрая, красивая, валидная и адаптивная верстка. От меня - хорошая оплата и адекватность в требованиях.
Предлагайте цены, хвастайтесь работами.
п.с. просьба в личку не писать, только в проект.
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