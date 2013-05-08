Натянуть шаблон с PSD в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки191 просмотр

Нужно в кратчайшие сроки верстать сайт по макету приложенного к этой заявке.

Шаблон для Вордпрес.

Предлагайте свои цены, победит тот кто предложит самое короткое время выполнения по наименьшей цены.

WordPress
12 лет назад
harperr
Клио 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$75
2 дня
Найкращий виконавець із яким мені будь-коли приходилось співпрацювати. Дякую. Рекомендую. Чесна і справедлива людина, яка дуже відповідально ставиться до поставленого завдання.
Очень хороший и порядочный человек. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад

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