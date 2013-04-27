Нужно в кратчайшие сроки верстать сайт по макету приложенного к этой заявке. Шаблон для Вордпрес. Предлагайте свои цены, победит тот кто предложит самое короткое время выполнения по наименьшей цены.
Верстка сайта
Верстка сайта из 6 подразделов.
Доп. описание:
- настройка платежной системы pay pal на сайте(данные счет есть)
- всплывающие окна заказа при нажатии кнопок "записаться"
- раздел он-лайн уроки:
1. для каждого урока создать отдельный логин и пароль, который можно менять.
2. возможность закачивания видео в каждый подраздел урока (всего 8 уроков + 1 раздел доп. инфо)
Редактирование разделов: услуги, расписание, он-лайн уроки закачка видео, смена паролей, отзывы, акция
Предпочтение платформы word press, также рассматриваются и др. варианты.
Дизайн всех станиц полностью готов, примеры страниц полностью во вложении.
Заявки фрилансеров
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