Верстка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка139 просмотров

Верстка сайта из 6 подразделов.

Доп. описание:

- настройка платежной системы pay pal на сайте(данные счет есть)

- всплывающие окна заказа при нажатии кнопок "записаться"

- раздел он-лайн уроки:

1. для каждого урока создать отдельный логин и пароль, который можно менять.

2. возможность закачивания видео в каждый подраздел урока (всего 8 уроков + 1 раздел доп. инфо)

Редактирование разделов: услуги, расписание, он-лайн уроки закачка видео, смена паролей, отзывы, акция

Предпочтение платформы word press, также рассматриваются и др. варианты.

Дизайн всех станиц полностью готов, примеры страниц полностью во вложении.

WordPress
12 лет назад
iri111
Марина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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