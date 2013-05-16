Нужно в кратчайшие сроки верстать сайт по макету приложенного к этой заявке. Шаблон для Вордпрес. Предлагайте свои цены, победит тот кто предложит самое короткое время выполнения по наименьшей цены.
Нужно сверстать шаблон для WordPress
Есть готовый дизайн в PSD. Нужно создать шаблон (тему) для WordPress.
От вас жду цену, сроки и ссылку на портфолио.
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