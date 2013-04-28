Нужен шаблон для Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка128 просмотров

Есть сайт rawdinner.ru

Нужно этот дизайн перевести в шаблон Битрикса.

Доступа к админке сайта нет.

Результат нужен в виде архива шаблона битрикса.

Срок – сутки.

Присылайте свои цены.

12 лет назад
rw-sss
Михаил 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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