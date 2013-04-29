Верстка + скрипт калькулятора

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки185 просмотров

тз в файле

http://files.mail.ru/C254786E70AB41ACB7001B35F2CCD301

Внимательно читайте задание.

все вопросы в личку.

указывайте скайп

Заявки без цены и сроков не рассматриваются.

12 лет назад
qper
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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