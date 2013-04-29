Необходимо внести на сайт http://www.multidveri.ru/ изменения в соответствии с макетом дизайна, который прилагаю. Указывайте , пожалуйста, сроки, цены и по возможности ссылки на подобные работы.
Перенос c Drupal 6 на Drupal 7
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Требуется перенести контент с одного сайта, на другой.
Сайт работает на Drupal 6, установили в другом месте Drupal7, но темплейт не подхватился, надо исправить и перенести.
Делать надо срочно и закончить уже сегодня. Не беспокоить тем, кто понятия не имеет что требуется сделать!
Для связи пишите либо тут, либо в скайп job_oleg.d
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