Перенос c Drupal 6 на Drupal 7

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Требуется перенести контент с одного сайта, на другой.

Сайт работает на Drupal 6, установили в другом месте Drupal7, но темплейт не подхватился, надо исправить и перенести.

Делать надо срочно и закончить уже сегодня. Не беспокоить тем, кто понятия не имеет что требуется сделать!

Для связи пишите либо тут, либо в скайп job_oleg.d