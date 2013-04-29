В данный момент нужно подправить верстку практически готового сайта. А вообще нужен верстальщик время от времени, есть программист который не верстает, по этому нужно делать проекты как новые, ...
Задача для верстальщика
Срочно требуется верстальщик, с последущим сотрудничевством.
Нужно с верстать 5 страниц по образовательному проекту,
Требрвания
верстка должна быть валидная, кроссбраузерная
Портфолио ваше
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