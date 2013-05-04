Требуется кроссбраузерная "резиновая" верстка стр.

Страница без привязки к CMS.

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Верстка "резиновая" - минимальная ширина 1200px.

На странице есть слайдер.

Из дополнительных но не обязательных требований - на изображении страницы сайта 1800px есть блоки светлосинего цвета. Нужен скрипт который бы прятал и выводил эти блоки в зависимости от ширины страницы.

Укажите цену с и без последнего пункта?