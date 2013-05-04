Сайт на Joomla+K2+Community Builder+Kunena. Страницы две - главная, она же будет использоваться в остальных местах, кроме форума и профиля. Еще одна страница для профиля. хочу от вас получить 2 шаблона - один для Joomla, ...
Требуется кроссбраузерная "резиновая" верстка стр.
Страница без привязки к CMS.
Поддержка следующих браузеров: Opera 12, Mozilla 20, Safari 5.1.7, Chrome 26, IE8, IE9.
Верстка "резиновая" - минимальная ширина 1200px.
На странице есть слайдер.
Из дополнительных но не обязательных требований - на изображении страницы сайта 1800px есть блоки светлосинего цвета. Нужен скрипт который бы прятал и выводил эти блоки в зависимости от ширины страницы.
Укажите цену с и без последнего пункта?
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
установить на сайт виджет от радио точки. icq 223629337HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен сделать простой уникальный шаблон HTML по примеру. Графики минимум. Пример покажу в личном общении. Сделать сегодня.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Мне необходимо изменить внешний вид сайта (главную, контакты и др. страницы). Ссылки меню (те , что слева) перекинуть горизонтально наверх, само окно (там, где расположены квартиры) удлинить вниз и выровнять по центру... ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сделать верстку только одной страницы(типичный сайт-одностраничник) Требования: сделать верстку за 1 сутки. Если вы можете начать не сразу, а через несколько дней — не пишите!Завершен12 лет назад
Срочно требуется верстальщик, с последущим сотрудничевством. Нужно с верстать 5 страниц по образовательному проекту, Требрвания верстка должна быть валидная, кроссбраузерная Портфолио ваше ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Сверстать сайт по макету. Исключительно div. Связь по skype: mind.creativeЗавершен12 лет назад
Что с некоторыми страницами (есть несколько таких страниц, почему то они выглядят криво) вот одна из них http://moipokupki.com.ua/books/216782.html а вот как должна выглядеть http://moipokupki.com.ua/books/201245.htmlЗавершен12 лет назад