Требуется кроссбраузерная "резиновая" верстка стр.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок215 просмотров

Страница без привязки к CMS.

Поддержка следующих браузеров: Opera 12, Mozilla 20, Safari 5.1.7, Chrome 26, IE8, IE9.

Верстка "резиновая" - минимальная ширина 1200px.

На странице есть слайдер.

Из дополнительных но не обязательных требований - на изображении страницы сайта 1800px есть блоки светлосинего цвета. Нужен скрипт который бы прятал и выводил эти блоки в зависимости от ширины страницы.

Укажите цену с и без последнего пункта?

12 лет назад
Slavutich_RED
Вячеслав 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kaidin
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$25
4 дня
Работой Игоря доволен, перспективный спец, в общем РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик. Всегда на связи, четкое ТЗ, мгновенная оплата. Приятно работать с Вячеславом.

Заявки фрилансеров

Kaidin
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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