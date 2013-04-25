HTML верстка с использованием CSS3, jQuery
Верстка:
- HTML5, CSS3, jQuery;
- Кроссбраузерность: IE8+, Google Chrome, FireFox, Opera;
- Emmet, Less;
CMS:
- Создание тем для Wordpress;
- Установка на хостинг, настройка;
Гарантирую выполнение заказа в указанные сроки, поддержку сверстанных шаблонов. Под поддержкой понимаю исправления ошибок, несоответствий ТЗ, выявленных после сдачи заказа.
Примеры моих работ:
- Создание сайта под ключ:
- http://www.autostylegaz.com.ua . Дизайн выполнил Сергей Круш.
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Работой доволен. Работоспособный фрилансер, адекватный. Буду еще с ним сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко формулирует свои требования, всегда на связи. За время работы не только отвечал на все поставленные вопросы, но еще и помогал некоторые из них решать. Оплата своевременная и в полном объеме. Пунктуальность и личные качества заказчика на высоком уровне. Работой доволен.
$25
10 баллов
11 лет назад
Работой Игоря доволен, перспективный спец, в общем РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи, четкое ТЗ, мгновенная оплата. Приятно работать с Вячеславом.
$25
10 баллов
11 лет назад
Сработались.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи. Приятно работать.
HTML-верстка
3 отзыва
$6/час
от $20от 1 дня
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