Kaidin

Игорь Kaidin

 
35 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
HTML верстка с использованием CSS3, jQuery

Верстка:

- HTML5, CSS3, jQuery;

- Кроссбраузерность: IE8+, Google Chrome, FireFox, Opera;

- Emmet, Less;

CMS:

- Создание тем для Wordpress;

- Установка на хостинг, настройка;

Гарантирую выполнение заказа в указанные сроки, поддержку сверстанных шаблонов. Под поддержкой понимаю исправления ошибок, несоответствий ТЗ, выявленных после сдачи заказа.

Примеры моих работ:

WordPressHTMLjQuery
Отзывы заказчиков
fyre
47 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нужен опытный верстальщик для пост.сотрудничества
Работой доволен. Работоспособный фрилансер, адекватный. Буду еще с ним сотрудничать. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четко формулирует свои требования, всегда на связи. За время работы не только отвечал на все поставленные вопросы, но еще и помогал некоторые из них решать. Оплата своевременная и в полном объеме. Пунктуальность и личные качества заказчика на высоком уровне. Работой доволен.
Ответный отзыв
Slavutich_RED
Вячеслав 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Требуется кроссбраузерная "резиновая" верстка стр.
Работой Игоря доволен, перспективный спец, в общем РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик. Всегда на связи, четкое ТЗ, мгновенная оплата. Приятно работать с Вячеславом.
Ответный отзыв
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Сверстать шаблонный сайт
Сработались.
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи. Приятно работать.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$6/час
от $20от 1 дня
#761