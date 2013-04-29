Необходимо сверстать шаблон для Joomla

Сайт на Joomla+K2+Community Builder+Kunena. Страницы две - главная, она же будет использоваться в остальных местах, кроме форума и профиля. Еще одна страница для профиля.

хочу от вас получить 2 шаблона - один для Joomla, второй для CB по соответсвующим изображениям