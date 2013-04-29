установить на сайт виджет от радио точки. icq 223629337
Необходимо сверстать шаблон для Joomla
Сайт на Joomla+K2+Community Builder+Kunena. Страницы две - главная, она же будет использоваться в остальных местах, кроме форума и профиля. Еще одна страница для профиля.
хочу от вас получить 2 шаблона - один для Joomla, второй для CB по соответсвующим изображениям
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен сделать простой уникальный шаблон HTML по примеру. Графики минимум. Пример покажу в личном общении. Сделать сегодня.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Мне необходимо изменить внешний вид сайта (главную, контакты и др. страницы). Ссылки меню (те , что слева) перекинуть горизонтально наверх, само окно (там, где расположены квартиры) удлинить вниз и выровнять по центру... ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сделать верстку только одной страницы(типичный сайт-одностраничник) Требования: сделать верстку за 1 сутки. Если вы можете начать не сразу, а через несколько дней — не пишите!Завершен12 лет назад
Срочно требуется верстальщик, с последущим сотрудничевством. Нужно с верстать 5 страниц по образовательному проекту, Требрвания верстка должна быть валидная, кроссбраузерная Портфолио ваше ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Сверстать сайт по макету. Исключительно div. Связь по skype: mind.creativeЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Имеется шаблон на твитер бутсрапе PSD - откуда нужно взять один элемент для шаблона DOC - текстовой контент для шаблона ...Завершен12 лет назад
Что с некоторыми страницами (есть несколько таких страниц, почему то они выглядят криво) вот одна из них http://moipokupki.com.ua/books/216782.html а вот как должна выглядеть http://moipokupki.com.ua/books/201245.htmlЗавершен12 лет назад