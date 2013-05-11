Верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка105 просмотров

1. HTML, CSS, JS правка.

2. Привязка навигации.

3. Добавление дополнительных функций.

CSSHTMLJavaScript
12 лет назад
fustline
Ян 
32 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
12 лет назад
$105
3 дня
Задача выполнена в полном объеме! Сотрудничество с Антоном на лучшем уровне. Все устраивает, как всегда! Спасибо.
Хорошо поработали, спасибо!

Заявки фрилансеров

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
12 лет назад

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