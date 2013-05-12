Верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка96 просмотров

В приложении - JPEG-макет.

12 лет назад
Yahta777
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Быстрый результат по отличной цене. Рекомендую исполнителя к сотрудничеству.
Очень понравилось поработать с Владиславом, приятный человек в общении, с оплатой мгновенно, даже с предоплатой. Рекомендую, как хорошого человека по работе!

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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