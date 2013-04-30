Нужно сверстать дизайн интернет-магазина на HTML5

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок246 просмотров

Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.

HTML
12 лет назад
ruman
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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