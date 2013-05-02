Сверстать одну простую страницу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок275 просмотров

Подробности в архиве

12 лет назад
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Быстро и качественно сверстал страницу. Всегда на связи. С Вячеславом приятно работать. Рекомендую.
Рад был сотрудничеству ! Отличный заказчик , отлично подготовленное задание ! Надеюсь еще поработаем .

Заявки фрилансеров

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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