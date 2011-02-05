На основе предоставленного технического задания требуется доработать программную часть самописного сайта (PHP + MySQL) и доверстать некоторые его элементы. Основные требования, предъявляемые к системе регистрации и авторизации пользователей: - ...
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Проекту uroki-photoshop.com на долгосрочное и постоянное сотрудничество требуется профессиональный и адекватный верстальщик с опытом работы и отличными знаниями mysql, php, java и jQuery. В связи с модернизацией сайта многие его элементы ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Сайту требуется переводчик с английского, для перевода обучающих уроков по работе в программе Фотошоп. Перевод каждого урока должен быть выполнен на высоком уровне и доступным языком. Пример подобного урока: http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/create-a-futuristic-photo-illustration-with-photoshop/ ...Переводы11 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайту требуется переводчик с английского, для перевода обучающих уроков по работе в программе Фотошоп. Перевод каждого урока должен быть выполнен на высоком уровне и доступным языком. Пример подобного урока: http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/create-a-futuristic-photo-illustration-with-photoshop/ ...Переводы19 заявокЗакрыт14 лет назад