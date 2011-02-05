GPavel_25

Павел GPavel_25

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать регистрацию и авторизацию пользователей

    $100

    На основе предоставленного технического задания требуется доработать программную часть самописного сайта (PHP + MySQL) и доверстать некоторые его элементы. Основные требования, предъявляемые к системе регистрации и авторизации пользователей: - ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстальщик со знанием mysql, php, java

    $100

    Проекту uroki-photoshop.com на долгосрочное и постоянное сотрудничество требуется профессиональный и адекватный верстальщик с опытом работы и отличными знаниями mysql, php, java и jQuery. В связи с модернизацией сайта многие его элементы ...

    HTMLJavajQueryMySQLPHP
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется переводчик уроков по Фотошопу

    $10

    Сайту требуется переводчик с английского, для перевода обучающих уроков по работе в программе Фотошоп. Перевод каждого урока должен быть выполнен на высоком уровне и доступным языком. Пример подобного урока: http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/create-a-futuristic-photo-illustration-with-photoshop/ ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется перевод уроков по Фотошопу

    Сайту требуется переводчик с английского, для перевода обучающих уроков по работе в программе Фотошоп. Перевод каждого урока должен быть выполнен на высоком уровне и доступным языком. Пример подобного урока: http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/create-a-futuristic-photo-illustration-with-photoshop/ ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад