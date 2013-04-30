Требуется переводчик уроков по Фотошопу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт11 заявок310 просмотров

Сайту требуется переводчик с английского, для перевода обучающих уроков по работе в программе Фотошоп. Перевод каждого урока должен быть выполнен на высоком уровне и доступным языком.

Пример подобного урока: http://psd.fanextra.com/tutorials/photo-effects/create-a-futuristic-photo-illustration-with-photoshop/

Основные требования к переводчику:

1. Опыт работы в программе Adobe Photoshop

2. Владение английским языком

3. Умение писать текста художественным языком

4. Желателен опыт перевода подобных уроков

Объем работ: 3-4 урока в неделю.

Стоимость перевода одного урока: 250 - 350 рублей (в зависимости от сложности).

Буду рад услышать ваши предложения.

С уважением, Павел.

12 лет назад
GPavel_25
Павел 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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